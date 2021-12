Elena Santarelli sul marito: “Sapevo che non sarebbe più andato via” (Di sabato 4 dicembre 2021) Stanno insieme da 15 anni e per la prima volta Elena Santarelli e Bernardo Corradi partecipano in coppia a Verissimo. E’ la loro prima intervista di coppia, Silvia Toffanin ha corteggiato a lungo il marito della sua amica, da sempre molto riservato. Alla fine Corradi ha accettato ma anticipa che sarà la prima e ultima intervista. Raccontano del loro primo incontro, erano entrambi fidanzati ma appena Elena Santarelli è tornata single gli ha scritto un messaggio e lui è tornato da Manchester e come dice lei “Lo Sapevo che non sarebbe più andato via”. Elena si è innamorata subito, l’ha invitato a cena a casa e appena si è aperto l’ascensore l’ha baciato immediatamente. Deliziosa la Santarelli mentre racconta tutto e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021) Stanno insieme da 15 anni e per la prima voltae Bernardo Corradi partecipano in coppia a Verissimo. E’ la loro prima intervista di coppia, Silvia Toffanin ha corteggiato a lungo ildella sua amica, da sempre molto riservato. Alla fine Corradi ha accettato ma anticipa che sarà la prima e ultima intervista. Raccontano del loro primo incontro, erano entrambi fidanzati ma appenaè tornata single gli ha scritto un messaggio e lui è tornato da Manchester e come dice lei “Loche nonpiùvia”.si è innamorata subito, l’ha invitato a cena a casa e appena si è aperto l’ascensore l’ha baciato immediatamente. Deliziosa lamentre racconta tutto e ...

