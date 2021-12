Biathlon, startlist Staffetta donne Oestersund 2021: orari, programma, tv, streaming, frazioniste dell’Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Biathlon domani, domenica 5 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2021-2022 in Svezia: ad Oestersund proseguirà la seconda tappa della stagione con una gara che non metterà in palio punti per la conquista della Sfera di Cristallo, ma solo per la classifica per Nazioni, con la Staffetta 4×6 km femminile. Per l’Italia saranno queste le frazioniste al via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della Staffetta 4×6 km ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Ildomani, domenica 5 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo-2022 in Svezia: adproseguirà la seconda tappa della stagione con una gara che non metterà in palio punti per la conquista della Sfera di Cristallo, ma solo per la classifica per Nazioni, con la4×6 km femminile. Per l’Italia saranno queste leal via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto con l’o della4×6 km ...

Advertising

zazoomblog : Biathlon oggi Pursuit donne e Staffetta uomini Oestersund: orari tv programma streaming startlist azzurri in gara -… - OA_Sport : Quartetto azzurro senza Didier Bionaz - infoitsport : Biathlon oggi, Sprint Oestersund 2021: orari, tv, programma, streaming, startlist, azzurri in gara - neveitaliasport : RT @neveitalia: Coppa del Mondo, si apre il secondo weekend di Oestersund. Domani le Sprint: startlist e azzurri al via #biathlon @AleBergo… - neveitalia : Coppa del Mondo, si apre il secondo weekend di Oestersund. Domani le Sprint: startlist e azzurri al via #biathlon… -