(Di sabato 4 dicembre 2021) In occasione di una dei più importanti eventi internazionazionali dedicati al mondo tecnologico, il CES, AMD avrà qualcosa da dire.al 4. Che cosa potremmo vedere? La fiera del CES è uno degli eventi per eccellenza dedicati ai prodotti tecnologici e da sempre le aziende più importanti al mondo usano questo palcoscenici per presentare le ultime novità. Anche quest’anno AMD ha in serbo alcune sorprese, dopo le ultime uscite. Che cosa possiamo aspettarci? AMD al CES: i nuovi Ryzen per laptop in arrivo… IL’acronimo di CES è “Consumer Electronics Show”, letteralmente “spettacolo dedicato all’elettronica di consumo”. Quindi di norma è spesso collegato al mercato dei PC mobili, smartphone, tablet o altri dispositivi smart. Di solito quindi i grandi produttori di ...

tuttoteKit : #AMD al CES 2022: fissato appuntamento il 4 gennaio #CES2022 #tuttotek - Asgard_Hydra : AMD ha annunciato la conferenza per il CES 2022, promettendo nuovi annunci per il gaming - - Roby_Passarelli : AMD e Intel confermano presenza al CES 2022: cosa presenteranno? - xbox_series : Il CES sempre piu' importante -

Ultime Notizie dalla rete : AMD CES

...13x i con processori Intel Core di undicesima generazione e ThinkBook 16p Gen 2 con APURyzen e GPU Nvidia. Tutti sono venduti con Windows 11 preinstallato. Annunciati in occasione del2021 ...Prestoe NVIDIA dovranno vedersela con un nuovo concorrente nel mercato delle schede grafiche dedicate. ... in occasione del2022 . In tal caso, potremmo vedere le schede in commercio entro il ...Secondo un rumor, Nvidia potrebbe far uscire in versione desktop le sue RTX 3050. La crisi dell'hardware non è ancora finita - anzi, per la precisione sembra non vedersene la fine nemmeno in lontananz ...Il 4 gennaio al CES 2022, AMD parlerà al pubblico. Probabilmente ci sarà un annuncio legato alle nuove APU per laptop. Ma non solo?