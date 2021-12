Advertising

Yemen: inviato Usa, idea soluzione immediata non è realistica

Agenzia ANSA

"L'idea che ci potesse essere una soluzione immediata nel conflitto innon è realistica". Lo ha detto Timothy Lenderking, l'Usa per lo, nel suo intervento ai Med Dialogues, organizzati a Roma da Farnesina e Ispi in corso fino a domani. L'amministrazione Biden ritiene importante la risoluzione del conflitto ...Intersos, insieme ad altre organizzazioni presenti in Grecia hauna lettera al Papa. Il ... che non ricevono la stessa pubblica attenzione, come loe l'Etiopia, accrescono costantemente i ...Insieme ad altre organizzazioni presenti in Grecia, Intersos ha firmato una lettera indirizzata al Papa. «Vostra Santità», si legge, «crediamo che la permanenza di questi esseri umani per molti mesi i ..."L'idea che ci potesse essere una soluzione immediata nel conflitto in Yemen non è realistica". Lo ha detto Timothy Lenderking, l'inviato Usa per lo Yemen, nel suo intervento ai Med Dialogues, organiz ...