X Factor 2021 | Erio out | Manuel Agnelli litiga con Emma «Un fallimento per me e tutto il tavolo»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Xcondopo l’eliminazione di: «Unper me, la trasmissione eil». Il frontman degli Afterhours, durante l’hot, attacca anche i suoi compagni di viaggio per non aver “protetto” il suo cantante. Si accende ildei giudici durante l’hot. Giovedì sera si è svolta la semifinale di Xe l’eliminato di puntata èche perde al ballottaggio contro Baltimora.è lapidario. «E’ stato unper me, la trasmissione eil ...

Manuel Agnelli si è esibito sul palco di X(su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) presentando dal vivo il suo nuovo brano dal titolo 'La profondità degli abissi'. Accompagnato da una band d'eccezione formata ...Focus Baltimora: chi è l'anconetano in semifinale a XCome si è sentito quando ha cantato per la prima volta di fronte al pubblico di X, sapendo che si stava esibendo di fronte a ...Ludovico Tersigni, 26enne attore romano e conduttore di X Factor, si è visto recapitare un avviso di conclusione indagine per diffamazione a suo carico. Il motivo? Il tutto è partito da un post pubbli ...Spettacoli e Cultura - Tutto sembrerebbe avere avuto inizio in seguito all'eliminazione di Erio che ha perso al ballottaggio contro Baltimora. Quanto accaduto non è assolutamente piaciuto a Manuel ...