Vito Coppola pubblica una foto hot con Arisa prima di Ballando con le stelle | esplode il gossip

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nonostantenon abbiano esplicitamente confidato nulla in particolare, il loro feeling anche fuori dalla pista dicon leè decisamente evidente e sta incuriosendo il pubblico giorno dopo giorno.hotdicon leDopo il primo bacio sulle labbra al termine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Bacio in diretta e il gossip impazza. Arisa estanno insieme? Durante una puntata di Ballando con le Stelle i due concorrenti, alla fine di un ballo, si sono baciati con pr ofonda affettuosità. Ad alimentare il pettegolezzo sulla ...Arisa , al secolo Rosalba Pippa, estanno assieme oppure no? La domanda è tra le più gettonate tra gli affezionati di Ballando con le Stelle . Il gossip è impazzato dopo che i due concorrenti, alla fine di un ballo, si ...Bacio in diretta e il gossip impazza. Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Durante una puntata di Ballando con le Stelle i due concorrenti, alla fine di un ballo, si sono baciati ...Vito Coppola pubblica una fotografia decisamente hot in compagnia di Arisa prima della puntata di Ballando con le stelle.