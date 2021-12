Variante Omicron “possibile fine della pandemia”. Ecco perché (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ne avevamo parlato qualche giorno fa, sulla scorta delle precisazioni della presidente dell’Associazione dei medici del Sudafrica Angelique Coetzee riguardo la situazione nel suo paese e di quelle del microbiologo Andrea Crisanti: la Variante Omicron è un incubo, ma potrebbe anche essere l’inizio della fine del tunnel. perché trasmissibilità molto alta e sintomatologia tutto sommato lieve possono voler dire che il virus si sta in qualche modo adattando al rapporto con l’essere umano. Variante Omicron, la conferma del virologo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ne ha parlato all’Adkronos salute, confermando che – ammesso che il virus abbia una ‘intelligenza’ – non gli conviene più eliminare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ne avevamo parlato qualche giorno fa, sulla scorta delle precisazionipresidente dell’Associazione dei medici del Sudafrica Angelique Coetzee riguardo la situazione nel suo paese e di quelle del microbiologo Andrea Crisanti: laè un incubo, ma potrebbe anche essere l’iniziodel tunnel.trasmissibilità molto alta e sintomatologia tutto sommato lieve possono voler dire che il virus si sta in qualche modo adattando al rapporto con l’essere umano., la conferma del virologo Arnaldo Caruso, presidenteSocietà italiana di virologia (Siv-Isv), ne ha parlato all’Adkronos salute, confermando che – ammesso che il virus abbia una ‘intelligenza’ – non gli conviene più eliminare ...

