Valerio Scanu | “La morte del mio papà per Covid mi ha devastato”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ospite di ‘Oggi è un altro giorno’,ha parlato, in tv, per la prima volta, delladel padre Tonino, scomparso, il 23 dicembre dopo aver lottato un mese (purtroppo invano) contro il-19: Quando è finito nel primo ospedale abbiamo fatto una videochiamata ed ha risposto subito. Si minimizzava anche. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite bilaterale. Ha avuto questa febbre. Mia mamma l’ha subito isolato. Ha prenotato il tampone. Sono venuti a farglielo a casa. Appena hanno visto i polmoni se lo sono caricati in ambulanza per portarlo in ospedale. E’ stato trasferito in un secondo ospedale. Sdrammatizzava dicendo: ‘Sto bene’. Aveva il casco, saturava. L’unica cosa di cui mi pento è che non l’ho mai chiamato. Lo faceva mia mamma e ci riportava tutto....