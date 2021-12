Vaccini ai bambini al via dal 16 dicembre. Tra 6 e 10 anni il doppio dei casi Covid (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra i no vax l’incidenza dei casi di Covid è il triplo rispetto ai vaccinati mentre tra i bimbi sotto gli 11 anni, in particolare nella fascia d’età tra i 6 e i 10 anni, è praticamente il doppio rispetto alle fasce d’età che si sono immunizzate Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra i no vax l’incidenza deidiè il triplo rispetto ai vaccinati mentre tra i bimbi sotto gli 11, in particolare nella fascia d’età tra i 6 e i 10, è praticamente ilrispetto alle fasce d’età che si sono immunizzate

