Uomini e Donne, Francesca Del Taglia conferma la crisi con Eugenio Colombo ma mette a tacere le voci del web (Di venerdì 3 dicembre 2021) Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo sembrerebbero essere in crisi dopo 8 anni d'amore. I due si sono conosciuti all'interno degli studi di Uomini e Donne, e, dopo un percorso fatto di alti e bassi hanno deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori. Era il lontano 2013 quindi è avvenuto il primo incontro e da allora hanno messo su una splendida famiglia. Dopo la convivenza infatti, sono nati due bambini, Brando nel 2014 e Zeno nel 2018. Eugenia e Francesco sono stati catapultati al centro del gossip nelle ultime ore, dopo le voci insistenti di una crisi tra i due. Il primo a parlarne era stato Amedeo Venza, che aveva tuonato attraverso le sue Instagram Stories: Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi e ...

