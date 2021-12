Sci alpino, Super-G Beaver Creek 2021: caduta Jansrud, si teme per il ginocchio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Brutta caduta per Kjetil Jansrud nel secondo Super-G di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Il norvegese non è riuscito a rimanere nel tracciato, è scivolato sulla neve e si è fermato sulle reti di protezione. Il ginocchio destro ha fatto una brutta torsione nella caduta proprio dopo l’urto con le reti. Dopo qualche istante di grande apprensione, Jansrud si è rialzato e si è rinfilato gli sci, scendendo poi in tranquillità. Sembrano dunque non esserci gravi conseguenze fisiche, anche se bisognerà attendere gli esiti degli esami nei prossimi giorni. Jansrud ha annunciato il ritiro a fine stagione e la speranza è che possa concludere in bellezza, senza doversi fermare ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bruttaper Kjetilnel secondo-G di, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Il norvegese non è riuscito a rimanere nel tracciato, è scivolato sulla neve e si è fermato sulle reti di protezione. Ildestro ha fatto una brutta torsione nellaproprio dopo l’urto con le reti. Dopo qualche istante di grande apprensione,si è rialzato e si è rinfilato gli sci, scendendo poi in tranquillità. Sembrano dunque non esserci gravi conseguenze fisiche, anche se bisognerà attendere gli esiti degli esami nei prossimi giorni.ha annunciato il ritiro a fine stagione e la speranza è che possa concludere in bellezza, senza doversi fermare ...

