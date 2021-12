Sci alpino oggi, orari discesa Lake Louise e superG Beaver Creek: programma, startlist, canali tv, streaming (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il lungo weekend di Coppa del Mondo, iniziato ieri con il superG maschile, prosegue nella giornata odierna con un altro superG sulle nevi di Beaver Creek mentre le donne saranno impegnate in discesa libera a Lake Louise. La località canadese non ha portato fortuna al circo bianco nei giorni scorsi, dopo le numerose cancellazioni ci auguriamo che il meteo regali agli appassionati un’intensa e spettacolare serata di sci. I contingenti azzurri sono a caccia del primo podio stagionale e Sofia Goggia è la principale indiziata di casa Italia per occupare uno dei tre gradini che contano. La bergamasca ha fatto segnare il miglior tempo nell’unica prova disputata martedì e sembra aver trovato il giusto feeling con la Men’s Olympic Downhill, così come Nadia ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il lungo weekend di Coppa del Mondo, iniziato ieri con ilmaschile, prosegue nella giornata odierna con un altrosulle nevi dimentre le donne saranno impegnate inlibera a. La località canadese non ha portato fortuna al circo bianco nei giorni scorsi, dopo le numerose cancellazioni ci auguriamo che il meteo regali agli appassionati un’intensa e spettacolare serata di sci. I contingenti azzurri sono a caccia del primo podio stagionale e Sofia Ga è la principale indiziata di casa Italia per occupare uno dei tre gradini che contano. La bergamasca ha fatto segnare il miglior tempo nell’unica prova disputata martedì e sembra aver trovato il giusto feeling con la Men’s Olympic Downhill, così come Nadia ...

Advertising

Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - infoitsport : Sci alpino, startlist discesa donne Lake Louise: programma, orario, tv, pettorali delle azzurre - zazoomblog : Sci alpino startlist superG Beaver Creek: programma orari tv pettorali degli azzurri - #alpino #startlist #superG… - RassegnaZampa : #Sci Super-G, Odermatt fa il vuoto. Fuori Paris, Casse il migliore degli azzurri - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Lake Louise 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia punta in alto torna Nicol Delago - #alpino… -