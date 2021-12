Renato Zero, l’abbraccio più caloroso mai visto prima: “Io e te…” – FOTO (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’intramontabile cantautore romano ha decisamente stupito i numerosi fans con uno scatto insieme con una personale speciale. Renato Zero è un artista che ormai da parecchio tempo emoziona il pubblico… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’intramontabile cantautore romano ha decisamente stupito i numerosi fans con uno scatto insieme con una personale speciale.è un artista che ormai da parecchio tempo emoziona il pubblico… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Renato Zero - Naturalmente strano - radiokemonia : Stai ascoltando: Renato Zero-Mentre aspetto che ritorni (Remastered 2019) La musica anni 80 solo su… - fabrizioceli__ : Paragonare Gianni Bismark a Renato Zero dovrebbe essere un reato! @Garos__ - RADIOEFFEITALIA : Renato Zero - I migliori anni della nostra vita - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Renato Zero - La vetrina -