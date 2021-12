Pochettino su Verratti | “Dal punto di vista fisico è uno dei giocatori più forti che abbia mai allenato”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Mauricio, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lens, ha parlato anche di: “Marco è molto forte, molto competitivo. Lo vediamo nelle partite ma anche negli allenamenti. Gli piace rischiare la giocata. Non ha avuto fortuna con gli infortuni che a volte sono causati dalle botte che riceve, ma è uno deipiùchemaidaldi”.FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

