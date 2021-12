Perché Merkel ci invidia e suo marito pure (Di venerdì 3 dicembre 2021) Di solito i capi di Stato e di governo uscenti prendono decisioni mirate a farli entrare nell’albo dei buoni e rimanere nella memoria collettiva come leader popolari: concedere la grazia ai carcerati, allargare la copertura sanitaria a più persone, inaugurare nuove strutture. Per esempio Barak Obama, come ultimo atto da presidente degli Stati Uniti, nel 2016 emanò il Talent Act, permettendo la rotazione di talenti dell’industria tech al servizio civile. L’ultimo atto di Angela Merkel è impopolare, e lo è a maggior ragione in Germania, Paese in cui ogni discriminazione e restrizione di libertà viene vissuta come un nuovo nazismo. LOCKDOWN PER NON VACCINATI Ieri Merkel ha parlato ai tedeschi dicendo che la situazione Covid si è aggravata più del previsto. I motivi di questa situazione sono due. La campagna vaccinale non sta andando così bene: la ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Di solito i capi di Stato e di governo uscenti prendono decisioni mirate a farli entrare nell’albo dei buoni e rimanere nella memoria collettiva come leader popolari: concedere la grazia ai carcerati, allargare la copertura sanitaria a più persone, inaugurare nuove strutture. Per esempio Barak Obama, come ultimo atto da presidente degli Stati Uniti, nel 2016 emanò il Talent Act, permettendo la rotazione di talenti dell’industria tech al servizio civile. L’ultimo atto di Angelaè impopolare, e lo è a maggior ragione in Germania, Paese in cui ogni discriminazione e restrizione di libertà viene vissuta come un nuovo nazismo. LOCKDOWN PER NON VACCINATI Ieriha parlato ai tedeschi dicendo che la situazione Covid si è aggravata più del previsto. I motivi di questa situazione sono due. La campagna vaccinale non sta andando così bene: la ...

Advertising

Radio1Rai : ?? #Berlino Cerimonia dello #Zapfenstreich, addio di Merkel al cancellierato: “Oggi provo innanzitutto gratitudine e… - lcoutinho : Lula: 'Perché Angela Merkel può stare al potere per 16 anni e Ortega no?' - paolomorelli37 : @LorenzoTrapass1 @mastrobradipo @DidDonne Perché non nominare Frau Merkel Senatore a vita nel Parlamento Italiano?… - pasquinonaz : @Sutilis E perché dovrebbe ? Per le demagogiche affermazioni sull’India? Ma caspita ieri la Merkel salutando il par… - ElenaC36265053 : RT @NatMarmo: Vengo al dunque: la Merkel è di DX e piace a tutti perché è competente. Non è una questione di DX o SX, ma di persone, di br… -