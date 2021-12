Napoli-Leicester, biglietti in vendita da oggi, curve a 20 euro (Di venerdì 3 dicembre 2021) I biglietti per la gara di Uefa europa League Napoli vs Leicester, che si disputerà il 9 dicembre 2021 alle ore 18.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 17.00 di venerdì 3 dicembre 2021. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 75,00 Tribuna Nisida € 50,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 35,00 curve superiori € 20,00 curve inferiori € 10,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. In occasione di questa gara, la SSC Napoli ha riservato una tariffa scontata del 50% a tutti coloro che sono in possesso di un biglietto dell’ultima gara casalinga di Uefa europa League, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Iper la gara di Uefapa Leaguevs, che si disputerà il 9 dicembre 2021 alle ore 18.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona disaranno posti ina partire dalle ore 17.00 di venerdì 3 dicembre 2021. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 75,00 Tribuna Nisida € 50,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 35,00superiori € 20,00inferiori € 10,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. In occasione di questa gara, la SSCha riservato una tariffa scontata del 50% a tutti coloro che sono in possesso di un biglietto dell’ultima gara casalinga di Uefapa League, ...

sscalcionapoli1 : Napoli-Leicester, biglietti in vendita, per le prime 48 ore riservata ai possessori di biglietto Napoli-Legia Varsa… - napolista : #NapoliLeicester, biglietti in vendita da oggi, curve a 20 euro La Tribuna Posillipo a 75 euro, la Nisida a 50, i… - FabioOffreda : RT @tuttonapoli: Napoli-Leicester, biglietti già in vendita: si parte dai 10€ delle Curve inferiori - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli-Leicester, biglietti in vendita, per le prime 48 ore riservata ai possessori di biglietto Napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli-Leicester, biglietti in vendita, per le prime 48 ore riservata ai possessori di biglietto Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester Napoli: l'infortunio di Koulibaly può cambiare il futuro di Manolas ...La notizia dell'infortunio di Kalidou Koulibaly ha aperto una voragine nella difesa del Napoli . ... La squadra di Spalletti affronterà sin dalla prossima giornata Atalanta, Leicester (in un vero e ...

Napoli - Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici ...Napoli ha conservato la vetta, ma Milan e Inter restano con il fiato sul collo. E adesso comincia un mese complicato. Nella prossima settimana c'è una gara da vincere a tutti i costi con il Leicester ...

Dove vedere Napoli Leicester di Europa League in tv e streaming Superscudetto Premier: il clou è West Ham-Chelsea Premier riaperta per loro: il Tottenham e' a 2 punti dal quarto posto e l'United a 3. Il Leicester, avversario del Napoli, gioca in casa dell'Aston Villa. Il quadro della quindicesima giornata ...

Napoli-Leicester, biglietti in vendita. Curve inferiori a 10 euro: tutti i prezzi Sono in vendita i biglietti per la gara di Europa League del Napoli contro il Leicester. Prezzi popolari per le curve.

...La notizia dell'infortunio di Kalidou Koulibaly ha aperto una voragine nella difesa del. ... La squadra di Spalletti affronterà sin dalla prossima giornata Atalanta,(in un vero e ......ha conservato la vetta, ma Milan e Inter restano con il fiato sul collo. E adesso comincia un mese complicato. Nella prossima settimana c'è una gara da vincere a tutti i costi con il...Premier riaperta per loro: il Tottenham e' a 2 punti dal quarto posto e l'United a 3. Il Leicester, avversario del Napoli, gioca in casa dell'Aston Villa. Il quadro della quindicesima giornata ...Sono in vendita i biglietti per la gara di Europa League del Napoli contro il Leicester. Prezzi popolari per le curve.