(Di venerdì 3 dicembre 2021) «Partecipo alle Agorà, ma a cosa servono?». Le illusioni della sinistra, le leggi che si arenano per eccesso di compromesso (la prossima: suicidio assistito), la spaccatura tra Parlamento e società, i partiti ridotti a «trionfo di piccolissime clientele», le risorse della «spid democracy». Parla. Per ied oltre: «Non escludo che per le elezioni sia necessariouna grande lista, una coalizione riformatrice e laica»

Advertising

espressonline : Marco Cappato: «Enrico Letta sbaglia quasi tutto su fine vita ed eutanasia: il referendum si deve fare». L'intervis… - EnormousPao : RT @AnnaMonia_A: Oggi !! Incontro dal titolo EUTANASIA E CANNABIS: IL RUOLO DEL REFERENDUM NELLA DEMOCRAZIA ITALIANA ore 18:00. Ci confront… - BianchiLella : @rodirossi @MeleSimone @tuttodegradato Grazie. Passavo di qui. È stato un automatismo, giuro. Sostenete le campagne… - tuttodegradato : @MeleSimone Marco Cappato #nonospite - balon031206 : MARCO CAPPATO SONO QUI #TorinoEmpoli -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Cappato

L'Espresso

Ed è venuto il caso di Dj Fabo, aiutato a morire in Svizzera da. In questo caso, Dj Fabo, impossibilitato a togliersi la vita autonomamente, ha chiesto aiuto a morire attraverso la ..., tra i promotori del referendum per l'eutanasia legale, su Twitter ha commentato: 'Presto per sapere se il Parlamento farà sul serio'. L'articolo recita così: "Può fare richiesta di ...«Partecipo alle Agorà, ma a cosa servono?». Le illusioni della sinistra, le leggi che si arenano per eccesso di compromesso (la prossima: suicidio assistito), ..."Di fronte alla violazione di diritti costituzionali legati alla salute, il Governo non ha solo il compito di 'vigilare' e 'monitorare'". Così Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni ...