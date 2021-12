Manovra, Bonomi: “Spartizione tra partiti, crescita non c’entra” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Il tema non è il governo, l’ho sempre detto. Il tema sono i partiti che di fronte a una legge bilancio che doveva essere il primo mattone per la costruzione del futuro, in previsione anche del Pnrr, si sono concentrati in una Spartizione degli 8 miliardi che francamente nulla ha a che vedere con la crescita e nulla hanno a che vedere con i giovani. Non riusciamo a comprendere qual è la dinamica di questi interventi rispetto a una crescita del Paese”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ospite di ‘Sky TG24 Live In Courmayeur’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Il tema non è il governo, l’ho sempre detto. Il tema sono iche di fronte a una legge bilancio che doveva essere il primo mattone per la costruzione del futuro, in previsione anche del Pnrr, si sono concentrati in unadegli 8 miliardi che francamente nulla ha a che vedere con lae nulla hanno a che vedere con i giovani. Non riusciamo a comprendere qual è la dinamica di questi interventi rispetto a unadel Paese”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carloospite di ‘Sky TG24 Live In Courmayeur’. L'articolo proviene da Italia Sera.

