Locatelli | «La Juve è un continuo aggiornamento | imparo molto dai campioni che ci sono»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Manuelha parlato durante un evento tenutosi all’Allianz Stadium e organizzato da Randstad: le sue parole Manuelè stato intervistato nel corso di un evento tenutosi all’Allianz Stadium e organizzato da Randstad. Le dichiarazioni del centrocampista dellantus su diverse fasi della sua carriera. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALINTUS – «Laè unogni giorno da tutti i compagni, siamo un gruppo davverounito. Imparare qui è facile perché giochi con tanti. Faccio sempre l’esempio di Bonucci e Chiellini, due leader e due icone da cui prendo esempio ogni giorno, ma anche Dybala noti che ha qualcosa di diverso e poi, tornando alla ...

Advertising

juventusfc : Una serata all’Allianz Stadium con @RandstadItalia e @locamanuel73 ?? - Paolo18030138 : RT @SCUtweet: #Locatelli | Evento @RandstadItalia ?? Ho coronato il sogno di vestire la maglia della #Juve. Siamo un gruppo molto unito e i… - TuttoJuve24 : Una serata all’Allianz Stadium con @RandstadItalia e @locamanuel73 ?? - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: #Locatelli | Evento @RandstadItalia ?? Ho coronato il sogno di vestire la maglia della #Juve. Siamo un gruppo molto unito e i… - FutbolDaltonico : RT @SCUtweet: #Locatelli | Evento @RandstadItalia ?? Ho coronato il sogno di vestire la maglia della #Juve. Siamo un gruppo molto unito e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Juve

Max Allegri potrebbe cambiare meno del previsto contro il Genoa domenica sera, rimanendo sulla linea di Salerno e dando fiducia ai giovani che hanno riportato al successo la Signora dopo i passi falsi ...FormazioniGenoa, la nuova idea di Allegri LE SCELTE - Bene, la mediana a due ha dato dei segnali: sesi è trovato nuovamente a suo agio, soprattutto Bentancur, senza obblighi di ...Manuel Locatelli, nel corso di un’intervista, ha parlato della sua carriera e non solo. Le sue parole anche sui compagni di squadra alla Juve Manuel Locatelli è stato intervistato nel corso di un even ...La Juventus segue per il calciomercato di gennaio il nome di Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini ...