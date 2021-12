Lazio, è tornato il falconiere mussoliniano. Lotito: «Non può pagare in eterno» (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Lazio si offende quando il club viene etichettato come fascista. Ma francamente fanno molto poco per evitare che ciò accada. Più che un pregiudizio, è una fotografia. L’ultimo episodio riguarda Juan Bernabé il falconiere che fu sospeso perché immortalato in un video mentre faceva il saluto romano e gridava “Duce, duce” con i tifosi. Sciocchezzuole per la Lazio, visto che il falconiere fascio ieri sera è tornato al lavoro. In un’intervista al Messaggero disse: «Stimo Franco e Mussolini perché in Spagna e in Italia hanno fatto tante grandi cose». Ieri sera è stato lui a far volare l’aquila Olimpia prima di Lazio-Udinese 4-4. Scrive Il Messaggero: Sospeso per appena quattro partite. L’aquila vola soltanto in casa, dunque Juan Bernabé ha saltato Marsiglia, Fiorentina, Salernitana e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lasi offende quando il club viene etichettato come fascista. Ma francamente fanno molto poco per evitare che ciò accada. Più che un pregiudizio, è una fotografia. L’ultimo episodio riguarda Juan Bernabé ilche fu sospeso perché immortalato in un video mentre faceva il saluto romano e gridava “Duce, duce” con i tifosi. Sciocchezzuole per la, visto che ilfascio ieri sera èal lavoro. In un’intervista al Messaggero disse: «Stimo Franco e Mussolini perché in Spagna e in Italia hanno fatto tante grandi cose». Ieri sera è stato lui a far volare l’aquila Olimpia prima di-Udinese 4-4. Scrive Il Messaggero: Sospeso per appena quattro partite. L’aquila vola soltanto in casa, dunque Juan Bernabé ha saltato Marsiglia, Fiorentina, Salernitana e ...

