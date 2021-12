La vita in Diretta oggi non va in onda: perché, il motivo dei cambio di programma (Di venerdì 3 dicembre 2021) La vita in Diretta oggi – 3 dicembre 2021 – non va in onda. Il programma condotto da Alberto Matano non terrà compagnia ai telespettatori nel corso del pomeriggio. perché? Semplice. Al suo posto andrà in onda la prima puntata (delle tre in programma) del Festival dello Zecchino d’Oro 2021 dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. A condurre ci saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti. Niente panico quindi: La vita in Diretta tornerà in onda già lunedì al consueto orario. Dove vedere lo Zecchino d’Oro 2021 Abbiamo visto perché La ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lain– 3 dicembre 2021 – non va in. Ilcondotto da Alberto Matano non terrà compagnia ai telespettatori nel corso del pomeriggio.? Semplice. Al suo posto andrà inla prima puntata (delle tre in) del Festival dello Zecchino d’Oro 2021 dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. A condurre ci saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti. Niente panico quindi: Laintornerà ingià lunedì al consueto orario. Dove vedere lo Zecchino d’Oro 2021 Abbiamo vistoLa ...

Advertising

emergenzavvf : #27novembre, vent’anni fa l’esplosione per una fuga di gas in un palazzo in #viaVentotene a #Roma: persero la vita… - IlContiAndrea : #Aka7even “Ho avuto, nella sfortuna, la fortuna di vedere un’altra luce della vita e questo mi ha portato subito a… - ProgettoFrasole : È iniziata, in diretta streaming, la 5^ edizione di 'Dalla terra alla Terra - Il suolo tra cambiamenti climatici e… - baratto_m : RT @ConsLomb: 2° appuntamento 'I giovani incontrano le istituzioni' Il direttore de @ilCittadinoLodi Lorenzo Rinaldi commenta gli esiti de… - marcomagnan1 : RT @Avvenire_Nei: Ascoltiamo i disabili: in diretta streaming l’evento del Servizio Cei -