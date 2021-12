La strada in onda su Rai 5 (Di venerdì 3 dicembre 2021) La strada è l’opera che andrà in onda su Rai 5 nella mattinata di venerdì. Si tratta di un balletto che trae ispirazione dall’omonimo film di Fellini. Le coreografie sono di Mario Pistoni. La trama Protagonista della storia è la giovane Gelsomina, che viene venduta dalla madre ad un artista di strada di nome Zampanò. Per guadagnare qualche spicciolo, la giovane impara a suonare la tromba. Ma la vita degli artisti di strada, durissima, non fa per lei. Senza contare che deve sempre sottostare alle avances brutali di Zampanò, invaghito di lei. Una sera Gelsomina scappa con dei suonatori ambulanti, dopo aver conosciuto il poeta e suonatore soprannominato il Matto. E’ la gentilezza di quest’ultimo a far sì che la ragazza gli dia fiducia. Durante una festa Gelsomina rischia di essere violentata da quattro militari ma riesce ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Laè l’opera che andrà insu Rai 5 nella mattinata di venerdì. Si tratta di un balletto che trae ispirazione dall’omonimo film di Fellini. Le coreografie sono di Mario Pistoni. La trama Protagonista della storia è la giovane Gelsomina, che viene venduta dalla madre ad un artista didi nome Zampanò. Per guadagnare qualche spicciolo, la giovane impara a suonare la tromba. Ma la vita degli artisti di, durissima, non fa per lei. Senza contare che deve sempre sottostare alle avances brutali di Zampanò, invaghito di lei. Una sera Gelsomina scappa con dei suonatori ambulanti, dopo aver conosciuto il poeta e suonatore soprannominato il Matto. E’ la gentilezza di quest’ultimo a far sì che la ragazza gli dia fiducia. Durante una festa Gelsomina rischia di essere violentata da quattro militari ma riesce ...

