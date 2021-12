La Juve: «L’inchiesta sulle plusvalenze mette a rischio anche l’aumento di capitale» (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Torino sulle plusvalenze potrebbe creare più di un problema alla Juventus, compreso mettere i bastoni tra le ruote all’aumento di capitale da 400 milioni fresco di sottoscrizione. Lo scrive la stessa Juve in un Supplemento informativo al Prospetto autorizzato alla pubblicazione dalla stessa Consob. “Nonostante la Società abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – si legge nel documento pubblicato anche da Calcio e Finanza–, la Società è esposta al rischio di incorrere nelle sanzioni derivanti dall’inosservanza del D.Lgs. n. 231/2001. Qualora nei confronti degli esponenti aziendali dell’Emittente dovessero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021)da parte della Procura della Repubblica di Torinopotrebbe creare più di un problema allantus, compresore i bastoni tra le ruote aldida 400 milioni fresco di sottoscrizione. Lo scrive la stessain un Supplemento informativo al Prospetto autorizzato alla pubblicazione dalla stessa Consob. “Nonostante la Società abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 – si legge nel documento pubblicatoda Calcio e Finanza–, la Società è esposta aldi incorrere nelle sanzioni derivanti dall’inosservanza del D.Lgs. n. 231/2001. Qualora nei confronti degli esponenti aziendali dell’Emittente dovessero ...

