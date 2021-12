Inzaghi: «Sarà un piacere incontrare Mourinho. Darmian e Ranocchia non giocheranno» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Roma all’Olimpico. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sarà una partita importante per noi, di questo ciclo è la più importante. Loro hanno valori importanti, serve la vera Inter”. In cosa può migliorare ancora Lautaro? “Deve continuare così, è molto giovane, ma sono molto soddisfatto anche degli altri attaccanti. Segna da tre gare e spero possa continuare”. Cosa pensa di Mourinho? “Sarà un piacere incontrare l’allenatore del Triplete, per lui Sarà speciale affrontare l’Inter, quindi servirà molta attenzione. La sua carriera parla comunque per lui, è un grandissimo”. Sente emozione per quella che per lei è un’aria di derby? “Fa sempre un certo effetto, la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tecnico dell’Inter, Simone, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Roma all’Olimpico. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “una partita importante per noi, di questo ciclo è la più importante. Loro hanno valori importanti, serve la vera Inter”. In cosa può migliorare ancora Lautaro? “Deve continuare così, è molto giovane, ma sono molto soddisfatto anche degli altri attaccanti. Segna da tre gare e spero possa continuare”. Cosa pensa di? “unl’allenatore del Triplete, per luispeciale affrontare l’Inter, quindi servirà molta attenzione. La sua carriera parla comunque per lui, è un grandissimo”. Sente emozione per quella che per lei è un’aria di derby? “Fa sempre un certo effetto, la ...

