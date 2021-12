Il giorno in cui i cancelletti decisero di occuparsi dei diritti dei lavoratori (Di venerdì 3 dicembre 2021) E venne il giorno in cui la militanza dell’Instagram, dopo aver difeso indignata un po’ qualsiasi diritto immaginario, qualunque diritto da quello del fratino di riprodursi sulle spiagge dove si tengono concerti a quello mio di non essere fischiata dal muratore all’angolo, venne il giorno in cui la militanza cancellettista decise di dedicarsi a una questione reale e razionale: i diritti dei lavoratori. Solo che, avendo la militanza cuoricinista fatto molte assenze a scuola, non era presente il giorno in cui la maestra disse «Bambini, oggi vi svelo una cosa: Superman non vola davvero»; e quindi ha scambiato (essa militanza, no la povera maestra) un attore per un formaggiaio. È andata così: che il Parmigiano Reggiano ha fatto un fiabesco spot in cui l’attore Stefano Fresi interpreta un ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 dicembre 2021) E venne ilin cui la militanza dell’Instagram, dopo aver difeso indignata un po’ qualsiasi diritto immaginario, qualunque diritto da quello del fratino di riprodursi sulle spiagge dove si tengono concerti a quello mio di non essere fischiata dal muratore all’angolo, venne ilin cui la militanzasta decise di dedicarsi a una questione reale e razionale: idei. Solo che, avendo la militanza cuoricinista fatto molte assenze a scuola, non era presente ilin cui la maestra disse «Bambini, oggi vi svelo una cosa: Superman non vola davvero»; e quindi ha scambiato (essa militanza, no la povera maestra) un attore per un formaggiaio. È andata così: che il Parmigiano Reggiano ha fatto un fiabesco spot in cui l’attore Stefano Fresi interpreta un ...

