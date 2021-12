HYPE promozioni | 12 mesi gratis di Amazon Prime | come funziona

(Di venerdì 3 dicembre 2021), il conto il conto online a cui è associata una carta del circuito Mastercard (sia fisica che virtuale), ha lanciato un’interessante promozione. Fino al 31 dicembre 2021, infatti, è possibile ricevere l’abbonamento al servizioper 12, con la sottoscrizione del piano Next o Premium. Nell’articolo troverai tutte le informazioni suaderire alla promozione e avere così diritto a 12diPremium. In particolare, oltre alla proceduta da seguire, troverai anche il codice promoda inserire per partecipare alla promozione.: Gestione del denaro da Smartphone(leggi qui la nostra recensione) permette una gestione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : HYPE promozioni

Punto Informatico

attiva spesso interessanti, come bonus di ingresso o gratuità del canone mensile. Fino al 31 dicembre è possibile ricevere l' abbonamento gratis per 12 mesi al servizio Amazon Prime , ......Electron V - Pay Mastercard Cirrus/Maestro PagoBANCOMAT Apple Pay Google Pay Samsung Pay Carte... La promozione non è cumulabile con altrein corso e valida solo per nuovi clienti Axerve.Per poter usufruire della promozione, che offre un anno gratuito ad Amazon Prime, basta andare sul sito ufficiale di Hype e utilizzare il codice ‘ AMAZONPRIME’ in fase di registrazione. Per giunta, co ...Hype la famosa app di pagamento smart offre un anno di Amazon Prime gratis per tutti coloro che aderiranno a Next o Premium.