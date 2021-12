Gratis metro in alcune fasce orarie e trasporto verticale, l’esperimento di Genova (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Una sperimentazione” che “possa iniziare a dare qualche vantaggio connesso all’uso del trasporto pubblico” ma che “non pesi troppo sulle casse dell’azienda dei trasporti e quindi del Comune”. Enrico Musso, ordinario di Economia dei trasporti dell’Università di Genova, che come direttore del Centro italiano di eccellenza sulla logistica, le infrastrutture e i trasporti ha curato per la città il Piano di mobilità sostenibile, spiega così all’Adnkronos il progetto, attivo nella città, a partire dal 1 dicembre e fino alla fine di marzo, che prevede il trasporto gratuito sulla metropolitana, in alcune fasce orarie, e tutto il giorno sugli impianti verticali. Genova è la prima città italiana ad attuare un esperimento di questo tipo, attento alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Una sperimentazione” che “possa iniziare a dare qualche vantaggio connesso all’uso delpubblico” ma che “non pesi troppo sulle casse dell’azienda dei trasporti e quindi del Comune”. Enrico Musso, ordinario di Economia dei trasporti dell’Università di, che come direttore del Centro italiano di eccellenza sulla logistica, le infrastrutture e i trasporti ha curato per la città il Piano di mobilità sostenibile, spiega così all’Adnkronos il progetto, attivo nella città, a partire dal 1 dicembre e fino alla fine di marzo, che prevede ilgratuito sullapolitana, in, e tutto il giorno sugli impianti verticali.è la prima città italiana ad attuare un esperimento di questo tipo, attento alla ...

