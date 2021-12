Gossip | le notizie del 3 dicembre 2021

Leggi su cityroma

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tutte le principalididi oggi venerdì 3Nuova lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? IlAdriana Volpe, ospite dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, ha svelato, per la prima volta, di aver avuto un nuovo battibecco con Sonia Bruganelli in un fuori onda dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘: Lei mi ha accusato di essere la paladina del vittimismo e delle donne piagnucolone. Di usare il politicamente corretto e di fare il buonismo. A quel punto le ho detto ‘sei un’insensibile’. Come fai a infierire sullo stato psicofisico di una donna che ha subito un trauma importante, per me dietro c’è una cattiveria immane. Lo sapeva anche Soleil che Miriana aveva avuto un problema. È che Soleil usa le parole per ferire. Qualche scivolone lo ha fatto eccome. Dico anche ...