Elisa Di Francisca | “A 18 anni mani addosso dal mio ragazzo Quella volta…”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La schermitrice ha raccontato a Verissimo un'esperienza che l'ha segnata e ha chiuso alla possibilità di tornare in passerella a Parigi 2024

Advertising

95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ospiti di Verissimo, sabato: Elena Santarelli con Bernardo Corradi, Paola Ferrari, Elisa Di Francisca, Stefania Orland… - Mattiabuonocore : Ospiti di Verissimo, sabato: Elena Santarelli con Bernardo Corradi, Paola Ferrari, Elisa Di Francisca, Stefania Orl… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Francisca

Napoli Magazine

Tra gli ospiti di Verissimo sabato 4 dicembre 2021 ci saranno Aka7even, Paola Ferrari, Stefania Orlando, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi, eDi. Per quanto riguarda ...A raccogliere l'eredità delle olimpioniche Di, Vezzali e Trillini, e di Stefano Cerioni nuovo ct del fioretto azzurro, c'è un vivaio di talenti tra cui quello di MariaFattori, oro al ...La schermitrice ha raccontato a Verissimo un'esperienza che l'ha segnata e ha chiuso alla possibilità di tornare in passerella a Parigi 2024 ...Arriva il weekend e come di consueto si rinnova l'appuntamento del sabato e della domenica pomeriggio con Verissimo, il bisettimanale di interviste e ...