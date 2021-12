Due interventi di chirurgia mini-invasiva generale live in tutto il mondo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Humanitas Gavazzeni nella giornata di venerdì 26 novembre 2021 ha partecipato alla 32° edizione del Congresso di chirurgia dell’Apparato Digerente con due live di chirurgia laparoscopica. Protagonista degli interventi chirurgici, Giovanni Dapri, il Direttore della chirurgia mini-invasiva generale e Oncologica di Humanitas Gavazzeni che ha portato l’ospedale bergamasco nel mondo mostrando agli iscritti alla live (medici specialisti e specializzandi) lo svolgimento di due interventi in diretta: una riparazione di ernia inguinale sinistra e una resezione di stomaco intero laparoscopica. La live fa parte dei 150 interventi di chirurgia dal vivo del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Humanitas Gavazzeni nella giornata di venerdì 26 novembre 2021 ha partecipato alla 32° edizione del Congresso didell’Apparato Digerente con duedilaparoscopica. Protagonista deglichirurgici, Giovanni Dapri, il Direttore dellae Oncologica di Humanitas Gavazzeni che ha portato l’ospedale bergamasco nelmostrando agli iscritti alla(medici specialisti e specializzandi) lo svolgimento di duein diretta: una riparazione di ernia inguinale sinistra e una resezione di stomaco intero laparoscopica. Lafa parte dei 150didal vivo del ...

