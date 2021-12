“Divento sommelier” | ma il vino non c’entra | Silvana si specializza in… tè

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Gorle. Fino ai vent’anni non beveva tè. OggiAiolfi, 36enne di Gorle, social media manager della ditta di spedizioni Africa Logistic Network, è una vera appassionata di questa bevanda. Tanto che le manca solamente l’esame finale per diventare tea. Una qualifica particolare e decisamente poco nota. Ma per ottenerla c’è un corso ad hoc a Milano, alla Protea Accademy: “Mi sono iscritta nel 2017 – spiega Aiolfi -. I corsi sono online, ho percorso 8 moduli, ogni modulo è autonomo con un esame finale in presenza. Vengono trattati argomenti come la storia del tè, i Paesi produttori, le caratteristiche dei vari tè, come si prepara e con quali strumenti”. Come le è venuta questa passione? Avevo circa vent’anni e un mio ex fidanzato mi ha fatto assaggiare un tè particolare. Da lì ho iniziato a comprarne di tutti i tipi, mi servivo in un ...