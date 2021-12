De Siervo | «La Fifa deve abbandonare la proposta del Mondiale biennale»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è svolta oggi l’Assemblea della Lega Serie A: ecco i temi trattati e il messaggio lanciato da Luigi DeSi è svolta nel pomeriggio l’Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società aventi diritto. Nel corso del meeting, durato più di 3 ore, sono stati affrontati tutti i punti previsti dall’ordine del giorno. Per quanto riguarda i diritti audiovisivi nell’area Medio Oriente e Nord Africa, considerando la contingenza geopolitica nel territorio, è stato conferito un mandato esplorativo all’AD Dedi negoziare le offerte ricevute. Durante la riunione è stata illustrata la decisione del Consiglio federale dello scorso 25 novembre di adeguare gli Statuti delle Leghe ai Principi Informatori. A tal proposito, nel corso dei prossimi incontri tra le Società, a partire dall’Assemblea del 16 dicembre, ...

Infine, De, collegato da Londra dove ha partecipato al Forum delle Leghe Mondiali, ha così commentato l'esito della riunione che doveva affrontare il progettodel Mondiale biennale: "La ...L'amministratore delegato Luigi De, collegato da Londra dove ha partecipato al Forum delle Leghe Mondiali , ha così commentato l'esito della riunione che doveva affrontare il progettodel ...Le recenti dichiarazioni di Luigi De Siervo, come portavoce della Lega di Serie A, esternate in occasione del Forum delle Leghe Mondiali. Durante la suddetta riunione, l'amministratore delegato della ...(ANSA) - MILANO, 03 DIC - La Lega Serie A continua le trattative per la vendita dei diritti tv nell'area Medio Oriente e Nord Africa. Nel corso dell'odierna assemblea (tutte e 20 ...