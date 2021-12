Crisanti: "Se il contact tracing avesse funzionato non saremmo arrivati a questo punto" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il contact tracing soffre. I contagi da Covid di cui non si riesce a ricostruire l’origine in Italia sono sempre di più. È quanto segnala l’ultimo report Iss-Ministero della Salute: il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione risultano 30.966 contro i 23.971 della settimana scorsa. Anche la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione, dal 34% al 33%. Un trend in crescita da settimane. Il 19 novembre i nuovi casi non associati a catene di trasmissione erano 15.773 contro i 11.001 della settimana precedente. E un mese fa, il 5 novembre, i nuovi positivi di cui non era stata rintracciata l’origine erano stati 8.326 contro i 6.264 del monitoraggio di sette giorni prima. “Il problema viene da lontano: in Italia il contact tracing non ha mai ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilsoffre. I contagi da Covid di cui non si riesce a ricostruire l’origine in Italia sono sempre di più. È quanto segnala l’ultimo report Iss-Ministero della Salute: il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione risultano 30.966 contro i 23.971 della settimana scorsa. Anche la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione, dal 34% al 33%. Un trend in crescita da settimane. Il 19 novembre i nuovi casi non associati a catene di trasmissione erano 15.773 contro i 11.001 della settimana precedente. E un mese fa, il 5 novembre, i nuovi positivi di cui non era stata rintracciata l’origine erano stati 8.326 contro i 6.264 del monitoraggio di sette giorni prima. “Il problema viene da lontano: in Italia ilnon ha mai ...

