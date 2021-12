Covid Veneto, Zaia: “Rischio zona gialla, appesi a un filo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Veneto rischia il passaggio da zona bianca a zona gialla. “Siamo appesi ad un filo”, dice il governatore Luca Zaia snocciolando i dati Covid rilevati su base settimanale. “L’incidenza è a 317,1 casi su 100mila abitanti, l’incide Rt è a 1,39. L’occupazione delle terapie intensive è al 10%, quella in area non critica è all’8%. “Superiamo i parametri per il passaggio in zona gialla per l’incidenza e le terapie intensive. La soglia per l’area non critica è al 15%, noi siamo all’8%. Siamo appesi ad un filo, la preoccupazione c’è”, dice Zaia. “Il passaggio di zona dal bianco al giallo è abbastanza morbido ma non è una passeggiata. Scatterebbe l’obbligo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilrischia il passaggio dabianca a. “Siamoad un”, dice il governatore Lucasnocciolando i datirilevati su base settimanale. “L’incidenza è a 317,1 casi su 100mila abitanti, l’incide Rt è a 1,39. L’occupazione delle terapie intensive è al 10%, quella in area non critica è all’8%. “Superiamo i parametri per il passaggio inper l’incidenza e le terapie intensive. La soglia per l’area non critica è al 15%, noi siamo all’8%. Siamoad un, la preoccupazione c’è”, dice. “Il passaggio didal bianco al giallo è abbastanza morbido ma non è una passeggiata. Scatterebbe l’obbligo ...

