Covid, variante Omicron e Europa: la situazione dei contagi in tutto il continente (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra la variante Omicron e gli spostamenti per le vacanze natalizie, occhi puntati sulla situazione contagi. Il Super Green pass arriva il prossimo 6 dicembre, mentre le mascherine obbligatorie sono tornate già in molti centri città. Previsti controlli a tappeto e sanzioni per i trasgressori e intanto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) pubblica la mappa del continente per descrivere la situazione con solo alcune regioni di Italia e Spagna in giallo. Covid: la mappa dell’Ecdc La mappa pubblicata dall’Ecdc vede per l’Italia 7 regioni su 20 in giallo. Queste sono: Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Valle d’Aosta, l’Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia sono in rosso scuro, considerata la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra lae gli spostamenti per le vacanze natalizie, occhi puntati sulla. Il Super Green pass arriva il prossimo 6 dicembre, mentre le mascherine obbligatorie sono tornate già in molti centri città. Previsti controlli a tappeto e sanzioni per i trasgressori e intanto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) pubblica la mappa delper descrivere lacon solo alcune regioni di Italia e Spagna in giallo.: la mappa dell’Ecdc La mappa pubblicata dall’Ecdc vede per l’Italia 7 regioni su 20 in giallo. Queste sono: Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Valle d’Aosta, l’Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia sono in rosso scuro, considerata la ...

