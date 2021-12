Covid: la variante Omicron può reinfettare i malati (Di venerdì 3 dicembre 2021) Risulta da uno studio preliminare che, la variante Omicron potrebbe essere in grado di reinfettare chi ha già avuto il Covid. I dati sono in corso di revisione per MedRxiv. I continui studi su Omicron Negli ultimi giorni si è registrato un aumento dei casi positivi alla variante del coronavirus Omicron.L’aumento dei casi non riguarda solo l’Africa meridionale, dove la variante è stata individuata, ma anche Europa, Asia e SudAmerica. Questa nuova variazione del virus ha preoccupato fin da subito tutto il mondo, a causa del gran numero di mutazioni che presenta. Ne sono state contante fino ad oggi più di 30 e sembra essere più contagiosa anche della variante Delta.Alcuni paesi dell’Europa, e dell’Asia erano corsi al riparo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Risulta da uno studio preliminare che, lapotrebbe essere in grado dichi ha già avuto il. I dati sono in corso di revisione per MedRxiv. I continui studi suNegli ultimi giorni si è registrato un aumento dei casi positivi alladel coronavirus.L’aumento dei casi non riguarda solo l’Africa meridionale, dove laè stata individuata, ma anche Europa, Asia e SudAmerica. Questa nuova variazione del virus ha preoccupato fin da subito tutto il mondo, a causa del gran numero di mutazioni che presenta. Ne sono state contante fino ad oggi più di 30 e sembra essere più contagiosa anche dellaDelta.Alcuni paesi dell’Europa, e dell’Asia erano corsi al riparo ...

Advertising

SkyTG24 : #VonderLeyen: 'Siamo preoccupati per la variante #Omicron, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale':… - Adnkronos : Variante #Omicron, 'potrebbe essere inizio convivenza pacifica tra uomo e Covid”. #variantesudafricana - DavidPuente : Uno studio giapponese afferma che la variante Delta stia andando verso l'auto-distruzione? No (e non esiste nemmeno… - AnnaMariaCastel : RT @OrtigiaP: LA NUOVA VARIANTE #Omicron? Sara Logan non risparmia accuse.Ora che stava finendo il pericolo Covid, che è una malattia curab… - Silvano05230100 : RT @Silvano05230100: CAPITALISMO CANNIBALE SANITARIO La Novavax dichiara di avere il vaccino contro la nuova variante 'omicron' pronto per… -