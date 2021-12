Covid, Green pass obbligatorio anche per gli autobus del Tpl di Fiumicino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Fiumicino – “A partire da lunedì 6 dicembre, come previsto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, è esteso l’obbligo di un Green pass ‘base’ anche per accedere al trasporto pubblico locale e regionale”. Lo ricorda, in una nota, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio. “Il provvedimento rientra tra le misure stabilite dal governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – sottolinea l’assessore -. Da lunedì, quindi, anche sui nostri autobus la Polizia Locale procederà a verifiche a campione da parte della Polizia Locale. Il controllo dei Green pass sui mezzi pubblici, infatti, è affidato solo ad agenti delle ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)– “A partire da lunedì 6 dicembre, come previsto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, è esteso l’obbligo di un‘base’per accedere al trasporto pubblico locale e regionale”. Lo ricorda, in una nota, l’Assessore ai Trasporti del Comune di, Paolo Calicchio. “Il provvedimento rientra tra le misure stabilite dal governo per il contenimento dell’epidemia da-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – sottolinea l’assessore -. Da lunedì, quindi,sui nostrila Polizia Locale procederà a verifiche a campione da parte della Polizia Locale. Il controllo deisui mezzi pubblici, infatti, è affidato solo ad agenti delle ...

