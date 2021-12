Covid, cresce ancora l'incidenza: da 125 a 155. L'Rt scende da 1.23 a 1.20. Ricoveri in aumento (Di venerdì 3 dicembre 2021) I dati del monitoraggio settimana Covid Iss - Ministero della Salute indicano che in Italia l'incidenza continua ad aumentare con 155 contagi per 100mila abitanti. L'Rt nazionale a 1.20 ancora sopra ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) I dati del monitoraggio settimanaIss - Ministero della Salute indicano che in Italia l'continua ad aumentare con 155 contagi per 100mila abitanti. L'Rt nazionale a 1.20sopra ...

