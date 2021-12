Bambini in affido maltrattati per anni: l'inchiesta a Torino. I pm: 'Preoccupanti analogie con Bibbiano' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si allunga lo spettro di Bibbiano sul caso che sta emergendo in un'inchiesta a Torino . Una coppia di ex affidatarie di minori è stata oggetto questa mattina della notifica di due divieti di ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si allunga lo spettro disul caso che sta emergendo in un'. Una coppia di ex affidatarie di minori è stata oggetto questa mattina della notifica di due divieti di ...

Advertising

Corriere : Bimbi in affido maltrattati. I pm: «Preoccupanti analogie con Bibbiano» - Barbara68545184 : RT @Corriere: Bimbi in affido maltrattati. I pm: «Preoccupanti analogie con Bibbiano» - Corriere : Bimbi in affido maltrattati. I pm: «Preoccupanti analogie con Bibbiano» - Italia_Notizie : Bimbi in affido maltrattati I pm: «Preoccupanti analogie con Bibbiano» - torinoggi : Maltrattamenti sui bambini proprio da parte di chi li aveva avuti in affido: intervengono i carabinieri -