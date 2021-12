Austria | chirurga amputa la gamba sbagliata a paziente 82enne | condannata a pagare 2700 euro di multa

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Per averto a unlaunaè stataina 2.700di. Il fatto era avvenuto nella clinica di Freistadt, in Alta. Il tribunale di Linz nella sentenza evidenzia un comportamento “gravemente negligente” del medico. La dottoressa 43enne ha ammesso di aver commesso un errore, ma ha negato la negligenza. Le gravi patologie riguardavano entrambe le gambe: il 18 maggio scorso doveva essere asportata quella sinistra, ma per sbaglio è statata quella destra, senza che nessuno nella sala operatoria si accorgesse di nulla. Ilnel frattempo è deceduto. Il Tribunale non ha fatto valere la ...

Austria, amputò la gamba sbagliata: chirurga condannata a 2.700 euro di multa

Fa clamore la notizia che arriva dall'Austria, dove una chirurga è stata condannata per aver amputato la gamba sbagliata di un suo paziente. Il motivo sta anche nella multa che le è stata comminata, poche migliaia di euro per l'errore. Ma per il Tribunale un intervento di tale importanza necessitava di "un doppio e triplo controllo". Il tragico evento è avvenuto nella clinica di Freistadt, in Alta Austria.