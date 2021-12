Al liceo Cavour c’è un fantasma Un vero fantasma | sia pure in carne e ossa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ha il corpo e il viso di un adolescente, sguardo penetrante, voce forte e determinata. Epè come se fosse trasparente, incorporeo, privo di un proprio “ubi consistam”. Sembra un essere normale, epè un mutante, un nomade del gender, un giovane esemplare di un’antropologia extra ordinaria. Una creatura del confine, sfuggente e mitologica, la cui fluidità e il cui potenziale e simbolico ermafroditismo mandano per aria tutte le nostre pignole catalogazioni, cioè le nostre certezze. E infatti l’autorità scolastica gli ha consigliato silenzio, magari per il suo bene. Non è ancora maturo il tempo per i diritti dei “mutanti”, devono avergli detto più o meno così. La chiamerei “pedagogia del nascondiglio”. Invece Andrea, che all’anagrafe si chiama Anna, non intende essere una figura spettrale, non passa attraverso i muri ma piuttosto li rompe a ...