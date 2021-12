WTA, niente tornei in Cina nel 2022: 'Non sappiamo se Peng Shuai sia libera' (Di giovedì 2 dicembre 2021) niente più tornei WTA in Cina. Il CEO Steve Simon ha annunciato la sua decisione a un mese dal messaggio di Peng Shuai, ex campionessa Slam e numero 1 di doppio, che accusava l'ex vice - premier ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021)piùWTA in. Il CEO Steve Simon ha annunciato la sua decisione a un mese dal messaggio di, ex campionessa Slam e numero 1 di doppio, che accusava l'ex vice - premier ...

Advertising

infoitsport : WTA, niente tornei in Cina nel 2022: 'Non sappiamo se Peng Shuai sia libera' - infoitsport : WTA, niente tornei in Cina nel 2022: 'Non sappiamo se Peng Shuai sia libera' - BroginiAlessio : Ovviamente laddove bisognerebbe che il mondo femminile smuovesse l'opinione pubblica dinanzi a museruole del genere… - Mimmuzzo16 : Fino a qualche giorno fa migliaia, milioni di persone scrivevano #WhereIsPengShuai Oggi nonostante la tennista risu… -