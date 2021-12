Ultime Notizie Roma del 02-12-2021 ore 19:10 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno prima del vaccino per i bambini della fascia 5 11 anni tra somministrato a partire dal 16 dicembre annuncia la struttura del commissario all’emergenza covi delle Generale Francesco film con la recente approvazione della IV a la struttura commissariale programmato la distribuzione a dicembre gli altri 1,5 milioni di dosi pediatriche di latino mrna faiser si rappresenta una prima Trance che sarà poi in gennaio saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre in modo che tutte le strutture faccina lì delle regioni province autonome in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 comunica la struttura della campagna di vaccinazione sono 430614 le somministrazione di vaccini effettuate a livello nazionale nella giornata di ieri che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno prima del vaccino per i bambini della fascia 5 11 anni tra somministrato a partire dal 16 dicembre annuncia la struttura del commissario all’emergenza covi delle Generale Francesco film con la recente approvazione della IV a la struttura commissariale programmato la distribuzione a dicembre gli altri 1,5 milioni di dosi pediatriche di latino mrna faiser si rappresenta una prima Trance che sarà poi in gennaio saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre in modo che tutte le strutture faccina lì delle regioni province autonome in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 comunica la struttura della campagna di vaccinazione sono 430614 le somministrazione di vaccini effettuate a livello nazionale nella giornata di ieri che ...

