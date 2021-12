"Su La7 mi hanno fregato. Draghi sia coerente, obbligo vaccinale" (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Mi avevano invitato per parlare di Draghi e invece mi hanno fregato. Come al solito in Italia si parla solo di Covid e, come si è visto, ero leggermente incazzato". Massimo Cacciari parla con Affaritaliani.it all'indomani della sua partecipazione alla trasmissione de La7 Otto e Mezzo, condotta da... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Mi avevano invitato per parlare die invece mi. Come al solito in Italia si parla solo di Covid e, come si è visto, ero leggermente incazzato". Massimo Cacciari parla con Affaritaliani.it all'indomani della sua partecipazione alla trasmissione de La7 Otto e Mezzo, condotta da... Segui su affaritaliani.it

