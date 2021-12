Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, lite dietro le quinte del GF Vip: “Me ne ha dette di tutti i colori” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Altro che Alex, Soleil e la chimica artistica, la vera rivelazione di questo GF Vip 6 sono le due opinioniste. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non si stanno limitando a commentare le dinamiche della casa, ma ne hanno già create diverse con le loro catfight in diretta. La scorsa settimana però la Volpe ha speso delle belle parole per la collega e così i giornalisti di Casa Chi le hanno chiesto cosa pensa davvero di Sonia. “Sì è vero che giorni fa ho detto delle cose carine di Sonia Bruganelli. Che io possa stimare la sua storia, quello che lei rappresenta, le sue battaglie, è vero. Lei ha un bagaglio culturale importante, è una donna laureata e lavora da vent’anni dietro le quinte con Bonolis e anche qui la ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021) Altro che Alex, Soleil e la chimica artistica, la vera rivelazione di questo GF Vip 6 sono le due opinioniste.non si stanno limitando a commentare le dinamiche della casa, ma ne hanno già create diverse con le loro catfight in diretta. La scorsa settimana però laha speso delle belle parole per la collega e così i giornalisti di Casa Chi le hanno chiesto cosa pensa davvero di. “Sì è vero che giorni fa ho detto delle cose carine di. Che io possa stimare la sua storia, quello che lei rappresenta, le sue battaglie, è vero. Lei ha un bagaglio culturale importante, è una donna laureata e lavora da vent’annilecon Bonolis e anche qui la ...

