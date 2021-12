Sileri: nessun green pass né obbligo vaccinale in età pediatrica (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Non ci sarà nessun green pass per la fascia di età pediatrica, questo è sicuro. Non c`è un obbligo vaccinale". Lo ha ribadito il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui "c'è stato l`ok di Ema e Aifa, dopodiché il vaccino sarà disponibile, i percorsi per procedere alla vaccinazione sono gli stessi che già esistono, ovviamente con delle corsie differenziate e un approccio diverso". "Perché la vaccinazione nell`età pediatrica è più delicata anche a livello di comunicazione e di accortezze, servirà in molti casi anche più dialogo con i genitori" ha concluso Sileri. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Non ci saràper la fascia di età, questo è sicuro. Non c`è un". Lo ha ribadito il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, secondo cui "c'è stato l`ok di Ema e Aifa, dopodiché il vaccino sarà disponibile, i percorsi per procedere alla vaccinazione sono gli stessi che già esistono, ovviamente con delle corsie differenziate e un approccio diverso". "Perché la vaccinazione nell`etàè più delicata anche a livello di comunicazione e di accortezze, servirà in molti casi anche più dialogo con i genitori" ha concluso

