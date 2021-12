Scontro tra veterani

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Edge ha tornato a Raw, gettando i semi per una nuova rivalità che a quanto pare vedrà The Miz come sua nemesi. È una buona scelta per la Rated R Superstar? Cosa possiamo aspettarci? Vediamolo insieme. Un primo punto è che la sfida tra i due sarà un inedito, nel senso che non c’è mai stata una faida tra i due. Mizanin ha iniziato ad affacciarsi nel main roster nel 2006, ma da allora al 2011 (anno del ritiro del canadese) non hanno avuto una rivalità significativa. Un po’ per caso, un po’ forse perché hanno passato la maggior parte di quel periodo entrambi nello schieramento degli heel. Il fatto che ora inizino a punzecchiarsi non sarà l’ennesima versione di qualcosa di già visto come è stato invece tra Edge e Orton (un remake di qualità). Riguardo i promo ho alte aspettative, già il primo confronto si è rivelato interessante e credo che abbiano tenuto le cartucce migliori ...