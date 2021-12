Partorisce in autostrada sulla Messina-Palermo, il neonato muore (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tragedia in autostrada sulla Messina-Palermo. Nel pomeriggio, una donna costretta a partorire ha perso il piccolo, morto durante il trasporto in ospedale. La donna di 37 anni infatti, non ha fatto in tempo ad arrivare all’ospedale di Patti nel messinese, ed ha partorito in una piazzola, aiutata dal suo compagno e da alcuni operai presenti, ma le condizioni del neonato sono peggiorate. Il piccolo e i genitori sono stati soccorsi dal personale del presidio antincendio autostradale e poi dal 118 ma purtroppo, il neonato prematuro è morto in ambulanza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tragedia in. Nel pomeriggio, una donna costretta a partorire ha perso il piccolo, morto durante il trasporto in ospedale. La donna di 37 anni infatti, non ha fatto in tempo ad arrivare all’ospedale di Patti nel messinese, ed ha partorito in una piazzola, aiutata dal suo compagno e da alcuni operai presenti, ma le condizioni delsono peggiorate. Il piccolo e i genitori sono stati soccorsi dal personale del presidio antincendiole e poi dal 118 ma purtroppo, ilprematuro è morto in ambulanza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Partorisce in autostrada, il bimbo muore: tragedia sulla Messina-Palermo in #Sicilia. #ultimora - Tele90canale288 : Partorisce in autostrada, il piccolo muore - Lucavad72 : RT @fanpage: Il piccolo, nato su una piazzola autostradale, purtroppo non ce l'ha fatta - palermo24h : Partorisce in autostrada sulla Messina - gianpi36590925 : RT @Adnkronos: Partorisce in autostrada, il bimbo muore: tragedia sulla Messina-Palermo in #Sicilia. #ultimora

