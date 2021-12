(Di giovedì 2 dicembre 2021) Era uno” a, ma non per questo è stato risparmiato dal violento maltempo. E’ così che oggi ilse lovia. Incredibile ildi un cittadino che ha avuto modo di assistere in diretta alla situazione. E’ avvenuto intorno alle 18.30 sul lungo: le onde enormi hanno staccato intere parti della struttura: cemento, cabine, ristorante, nulla si è salvato. Lo sgomento e lo stupore dei presenti è rimasto impresso nelrito qui sotto, che mostra in tutta la sua maestosità la potenza del. Crolla ildiceallo. E’ accaduto oggi nel tardo pomeriggio: una terribile ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia, addio al Kursaal: il mare si porta via lo storico stabilimento (VIDEO) - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Canale Dieci: Addio a Francesco Remondi, pioniere nella torrefazione a Ostia. - GHERARDIMAURO1 : Canale Dieci: Addio a Francesco Remondi, pioniere nella torrefazione a Ostia. - canaledieci : Addio a Francesco Remondi, pioniere nella torrefazione a Ostia -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia addio

Il Corriere della Città

amico nostro, amico di sempre, prometto che ora, mi prenderò cura della nostra figlioccia ... oltre che in Sardegna, anche fra la comunità di. 24 Novembre 2021 Tags Oristano poliziotto ......molti si riunirono nel piazzale della basilica Regina Pacis dove era in programma la messa d', ... Del resto, Giuseppe Ciotoli pere per tante persone ha rappresentato tanto '. Alla messa ...L'ordinanza del sindaco Gualtieri sulla zona est del parco per la morte di un cigno del laghetto: "Dispiace, ma salute dei cittadini è prioritaria" ...Ostia – Non sembra volersi placare l’ondata di furti e danneggiamenti alle auto lasciate in sosta ad Ostia, un fenomeno diffuso al punto che alcuni cittadini hanno deciso di organizzare delle “ronde” ...