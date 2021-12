Oggi è un altro giorno – Valerio Scanu devastato dalla morte del padre: “Sono incazzato con il Natale” (Di giovedì 2 dicembre 2021) La tragica confessione di Valerio Scanu per la morte di suo padre. Cosa significa adesso il Natale per il giovane cantante Oggi parliamo di Valerio Scanu il cantante che, da quella sua partecipazione ad Amici ad Oggi, ha scoperto di essere una persona che riflette bene su ogni passo che fa. Si è voluto raccontare senza veli, rivelando che quando arriva ad Amici nel 2008 non se lo aspettava neanche lui. Difatti confessa che, solitamente, crediamo che ci vogliano tante raccomandazioni per arrivarci. Invece proprio Scanu, di umili origini, sottolinea come tutti posSono arrivare all’interno del talent show di Maria De Filippi. L’importante è avere una passione e fare di tutto per ... Leggi su topicnews (Di giovedì 2 dicembre 2021) La tragica confessione diper ladi suo. Cosa significa adesso ilper il giovane cantanteparliamo diil cantante che, da quella sua partecipazione ad Amici ad, ha scoperto di essere una persona che riflette bene su ogni passo che fa. Si è voluto raccontare senza veli, rivelando che quando arriva ad Amici nel 2008 non se lo aspettava neanche lui. Difatti confessa che, solitamente, crediamo che ci vogliano tante raccomandazioni per arrivarci. Invece proprio, di umili origini, sottolinea come tutti posarrivare all’interno del talent show di Maria De Filippi. L’importante è avere una passione e fare di tutto per ...

_Nico_Piro_ : #1dicembre attraverso l' #Afghanistan rurale dove anni di #guerra hanno fatto un numero sconvolgente (non uso un ag… - Ettore_Rosato : Ottima la notizia dell'ampliamento della vaccinazione anche per le fasce dei più piccoli. Necessaria una campagna d… - luigidimaio : Con il voto di oggi in Parlamento Europeo la battaglia del @Mov5Stelle sul #salariominimo compie un altro passo dec… - SADIComic : Ma guarda basta un Fra Cristoforo che accorreva da tutti e a tutti apriva in una peste manzoniana dal 40% di morte.… - SADIComic : @29luglio1971 Ma guarda basta un Fra Cristoforo che accorreva da tutti e a tutti apriva in una peste manzoniana dal… -